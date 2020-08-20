Порт "Ольвія" офіційно передали катарцям у концесію на 35 років, - Криклій

Другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві - офіційно передали в концесію на 35 років катарській компанії.

Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Концесіонер проєкту – потужна катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад вартістю понад 7 млрд доларів, інвестує в розвиток порту на першому етапі близько 3,4 млрд грн.



Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій. Це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після "Криворіжсталі" та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності", - написав міністр.

Він також розповів про головні умови договору:

Щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн. Це у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік.

Концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів щонайменше 2,55 млн тонн на рік.

Майже 80 млн грн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва.

Планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства - зернового терміналу/універсального перевантажувального комплексу.

Впродовж перших 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень ЗП.

Криклій додав, що 20 серпня оголошено старт концесійного проєкту в порту Чорноморська. За його словами, вже розпочато конкурс на відбір консультантів для підготовки ТЕО і тендерної документації

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