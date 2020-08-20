Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі, - МЗС

Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі в результаті військового перевороту.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна рішуче засуджує неконституційну зміну уряду в Малі в результаті військового перевороту. Державний переворот не може бути відповіддю на глибоку соціально-економічну кризу в цій африканській країні", - йдеться в повідомленні.

МЗС України закликає бунтівників звільнити захоплених урядовців і почати діалог з міжнародними партнерами, включно з Економічним співтовариством країн Західної Африки, ООН і Африканський Союз.

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У вівторок в Малі стався заколот військовослужбовців, що почався на великій військовій базі в Каті поблизу столиці Малі Бамако. Військові, які збунтувалися, заарештували президента країни Ібрагіма Бубакара Кейту і прем'єр-міністра Бубу Сіссе, слідом за цим Кейту офіційно оголосив про свою відставку.

Захопили владу в країні військові зі свого боку оголосили про формування "Національного комітету порятунку народу", закриття кордонів Малі та введення з середи комендантської години.

Із засудженням перевороту виступив Євросоюз, негайного і беззастережного звільнення Кейту і Сіссе з-під арешту зажадав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.