Стан російського опозиціонера Навального вдалося стабілізувати, - лікарі

Медики змогли стабілізувати стан російського опозиційного політика Олексія Навального, який впав у кому під час перельоту з Томська в Москву і був госпіталізований в Омську, імовірно, з отруєнням.

Про це журналістам розповів начмед лікарні швидкої допомоги Києва Анатолій Калиниченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Омськ онлайн".

"Дозволю собі обережне висловлювання. З огляду на стан, у якому він був до нас доставлений, і повну неясність діагнозу, нам вдалося його стабілізувати. Для нас це хороша прогностична ознака", - сказав Калиниченко.

Він додав, що омські лікарі консультуються з провідними російськими медиками.

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"Пацієнт був оглянутий усіма фахівцями, які можуть знадобитися у такому стані - хірурги, нейрохірурги, неврологи, токсикологи, реаніматологи, терапевти, ендокринологи. Проведено кілька консиліумів, усіляких досліджень, включно з рутинними і вузькоспеціальними. Наразі проведено кілька телемедичних консультацій, зокрема з провідними фахівцями в країні", - додав він.

До Омська з Москви прибула особиста лікарка Навального Анастасія Васильєва, але її не пускають до політика.

"До Олексія Навального нікого не пускають, медичну документацію не показують. Стан його важкий. Ми звертаємося по допомогу до чиновників МОЗ та офіційних осіб для отримання документації, визначення тактики лікування та необхідності переведення його в Москву або за кордон", - написала вона у твітері.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.