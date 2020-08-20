Нетверезий чоловік погрожує підірвати магазин у Києві (оновлено)
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "Київ Оперативний", інформує Цензор.НЕТ.
"З магазину "Велмарт" на вул. Чорнобильській, надійшов виклик на 102: "у магазині перебуває п'яний чоловік з підозрілим чорним пакетом, який погрожує всіх підірвати", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив пізніше Департамент комунікації Національної поліції Києва, в пакеті у чоловіка виявили одяг.
"Попередньо встановлено, що він зайшов до магазину без маски, а відтак йому було відмовлено в обслуговуванні. На це чоловік почав конфліктувати з охороною та погрожувати нібито вибухівкою в пакеті. Для встановлення анкетних даних правопорушника доставили до Святошинського управління поліції. Він – мешканець Київської області, 1966 року народження. За появу у громадських місцях у п’яному вигляді на чоловіка складено протокол за ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.