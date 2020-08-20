Національний виробник не виграв від введення квот на сірчану кислоту, - Ляпіна

Введення квот на сірчану кислоту було введено нібито з метою підтримки національного виробника, однак на практиці це привело до монополізації ринку.

Про це заявила екскерівниця Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

За її словами, наразі необхідно готувати аргументовані економічні прогнози та відміняти квоти. "На мій погляд, український виробник не виграв, як ми й прогнозували. Фактично це відбудеться не тільки зростання ціни, але й певна монополізація, воно так і відбулося. І тут треба робити нормальну політику, треба мати аналітичні дані, виробляти стратегічний прогноз. З виробниками спілкуватись, мати мікроекономічні показники цих виробників, щоб розуміти економіку. Так працює ця сфера, не можна просто пальцем в небо робити такі рішення".

Крім того, ексголова Держрегуляторної служби різко розкритикувала діяльність міністра економіки Ігоря Петрашко, який не відміняє квоти, коли фактично доказана їх неефективність.

"Мені взагалі дуже складно нинішнього очільника прокоментувати, я не розумію – він є чи його немає. У нас міністр є чи ні? Я більше схиляюся якби нема. Номінально є", - підкреслила вона.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника. В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже в два рази, відбулася монополізація ринку.

Раніше народний депутат Сергій Магера звернувся в Нацполіцію Києва із заявою, що Мінекономіки не реагує на порушення, що відбуваються на держпідприємстві "Східний ГЗК", внаслідок яких державі завдано збитків на 137 млн грн. Депутат зазначив, що держпідприємство "Східний ГЗК", яке є одним з найбільших виробників сірчаної кислоти, отримує збитки внаслідок того, що продає свою продукцію не кінцевим споживачам, а посередникам. Зокрема, "ексклюзивним посередником" держпідприємства є ТОВ "Фірма Торгсервіс", яка не є виробником цього ресурсу.

Окрім того, депутат звертає увагу на те, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, головою якої є міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, опосередковано сприяє вчиненню таких кримінальних порушень. Зокрема тим, що не вживає заходів щодо перегляду квот на імпорт сірчаної кислоти.