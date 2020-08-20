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Інформація ФСБ РФ про нібито зрив української операції на території Росії - фейк і доказ того, що РФ підтримує терористів, - СБУ

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Інформація ФСБ РФ про нібито зрив української операції на території Росії - фейк і доказ того, що РФ підтримує терористів, - СБУ
Служба безпеки України зауважує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюжка звичайних фейків російської сторони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий "успіх" – нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі", - говориться в повідомленні.

Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить – РФ захищає та підтримує бойовиків.

"Водночас ми окремо звертаємо увагу, що кожна особа, яка брала участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. І Служба безпеки України працює над цим завданням у щоденному режимі", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, раніше ФСБ РФ повідомило про затримання семи громадян Росії, які нібито намагалися вивезти в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі.

Інформація ФСБ РФ про нібито зрив української операції на території Росії - фейк і доказ того, що РФ підтримує терористів, - СБУ 01

Автор: Христина Бедрик

Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Только не поддерживает террористов. РФ сама страна террорист
    Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России - фейк и доказательство того, что РФ поддерживает террористов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4285
  • Frol Fedoroff
    Оставим тему Зеленского в стороне, на время. Тут брехня в чем? Что Расея оплот международного терроризма и сама страна - террорист?
  • KharkovCity
    думаю, что кацапы не просто так фейкометят, наверняка все это информационная подготовка, не удивлюсь, если они что-то ужасное совершат у себя на расее и потом будут нас в этом обвинять.
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