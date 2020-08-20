У РФ лікарі не пускали дружину Навального в палату (оновлено)

У Російській Федерації дружину опозиційного політика Олексія Навального Юлію і його лікуючого лікаря Анастасію Васильєву не пустили в палату реанімації до Навального.

Про це повідомляє в Twitter прессекретарка Навального Кіра Ярмиш, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, лікуючого лікаря Васильєву "не пропускають без рішення служби безпеки".

"Юля Навальна теж тут. Її теж не пускають, тому що "пацієнт не дав згоду на відвідування". Вони так і кажуть", - розповіла Ярмиш.

За її словами, лікарі вимагають від дружини свідоцтво про шлюб як доказ її зв'язку з Олексієм Навальним.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, пізніше пресслужба Міністерства охорони здоров'я Омської області повідомила, що медики пустили дружину Олексія Навального Юлію до чоловіка, який перебуває в комі в реанімації.

"На її прохання ми організували відвідування пацієнта в палаті реанімації з дотриманням усіх необхідних санітарних норм. Його стан стабільний, він перебуває в комі і підключений до апарату ШВЛ", - сказано в пресрелізі.

Також повідомляється, що омські медики консультувалися з двома федеральними медичними центрами, що спеціалізуються на токсикології та реаніматології, які погодилися з обраною тактикою лікування. Про це також поінформували Навальну.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.