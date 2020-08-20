Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19 восени - нових звільнень не уникнути, - експерти
Очікувати покращення ситуації на ринку праці, принаймні до кінця року не варто. Про це попереджають експерти. Зі свого боку український бізнес не виключає вже восени введення більш жорстких обмежень. А це значить - подальше зростання безробіття в країні, передає "5 канал".
"Якщо ми говоримо саме про оціночну кількість безробітних від чисельності робочої сили потенційної, то 10% - це дуже оптимістично. Я думаю, що буде, принаймні, на 40% більше ... Це означає, що в кількісному вираженні - це від 13% до 15%", - попереджає експерт програми "Внутрішня та зовнішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.
З ним погоджується керуючий партнер АТ "Дмитрієва і партнери" Ольга Дмитрієва: "Якщо буде погіршення епідеміологічної ситуації, то, безумовно, це може бути пов'язано з новими звільненнями ... Я особисто збираюся 1 вересня офіс переводити на кілька тижнів на дистанційну роботу. Тому що я прогнозую, що буде знову хвиля захворюваності. Я не хочу доводити ситуацію до примусового карантину, я не хочу, щоб мої співробітники хворіли".
У схожій ситуації зараз - більшість підприємств, зокрема, малого та середнього бізнесу. У деяких секторах, як ІТ - націлені на дистанційну роботу. Однак, кажуть експерти, чимало буде таких, які можуть "не вижити". І змушені будуть вдатися до чергових скорочень робочих місць.