МОЗ і ЦВК обговорили заходи безпеки під час місцевих виборів
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
"Раннє виявлення хворих, контактні, тести, ліжка, кисень, реанімації, перша хвиля, селектор, грип, школи, рівні епідбезпеки, конкурси на держслужбу в період карантину, і ... Здавалось би, ох і день. Так ні. Ще вибори! Що вибори? А вибори мають бути безпечними! Про те, як це зробити, говорили на зустрічі з Сергієм Постовим, членом Центральної виборчої комісії. А тут стільки деталей і особливостей, які необхідно врахувати. Але ми також не прості хлопці. Так що будуть вибори. А то вже начитався тут", - написав у фейсбуці Ляшко.
Нагадаємо, за інформацією ЦВК, домогтися "юридичної чистоти" під час утворення територіальних округів на місцевих виборах буде неможливо через неузгоджене законодавство.