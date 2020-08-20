Держава повністю фінансує лікування хворих на COVID-19, - Степанов

Держава в повному обсязі фінансує лікування хворих на коронавірус. Під час госпіталізації вони не мають купувати ліки за свій рахунок.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на брифінгу за підсумками робочого візиту до Харкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Держава в повному обсязі фінансує лікування хворих на COVID-19, в тому числі і ліки. Все, що стосується коронавірусної хвороби, то ми в повному обсязі розрахували симптоматичну терапію, яка використовується під час лікування коронавірусу", - сказав Степанов.

Він додав, що лікарні не мають вимагати від пацієнтів з коронавірусом самостійно купувати ліки.

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