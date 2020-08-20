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Держава повністю фінансує лікування хворих на COVID-19, - Степанов

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Держава повністю фінансує лікування хворих на COVID-19, - Степанов
Держава в повному обсязі фінансує лікування хворих на коронавірус. Під час госпіталізації вони не мають купувати ліки за свій рахунок.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на брифінгу за підсумками робочого візиту до Харкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Держава в повному обсязі фінансує лікування хворих на COVID-19, в тому числі і ліки. Все, що стосується коронавірусної хвороби, то ми в повному обсязі розрахували симптоматичну терапію, яка використовується під час лікування коронавірусу", - сказав Степанов.

Він додав, що лікарні не мають вимагати від пацієнтів з коронавірусом самостійно купувати ліки.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Брехня! Моїй матері лікування обійшлося у 5000 гривень. Це з лікуванням наслідків. Нам з батьком - у 2000 кожному, бо важких наслідків не було. І ні я, ні батьки не бачили ні Степанові з грішми, ні його клерків. Навіть за тести платили ми.
  • Ирина Пономаренко #413624
    Это циничное и наглое вранье
  • Владэк
    БРЕХНЯ!!! ВРАНЬЁ!!! ЛОЖЬ!!!
    Циничный плевок в лицо тысяч людей которые находятся в районных больницах!!!
    Поинтересуйтесь у тех кто находится на лечении в районных больницах - покупают всё!!! Антибиотики, жаропонижающие.... Сегодня только по этому поводу общался, скажем так, с людьми которые в этой каше варятся: в обласных, да - антибиотики, жаропонижающие, лекарства по протоколу - есть, всё остальное - за свои. В районных же - ничего нету!!! Лжецы!!!
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