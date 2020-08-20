Радники глав держав ТКГ проведуть зустріч найближчим часом, - Зеленський

Учасники засідання Тристоронньої контактної групи підтвердили зустріч радників глав держав - учасників переговорів у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція та РФ).

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу в Херсонській області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підтвердили зустріч радників у нормандському форматі. Це свідчить про те, що після радників чекатимемо на продовження зустрічі лідерів "Нормандії", - сказав Зеленський.

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