Білоруські спортсмени про те, що відбувається в країні і свої вимоги: "Хочеться просто не бути скотиною"

У Білорусі вже тиждень тривають протести проти фальсифікацій на виборах президента, де, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко. За кілька днів вони охопили десятки міст, заводи і зачепили навіть спорт. Реакції на фальсифікації і протести чекали від суперзірок - Дар'ї Домрачової, Вікторії Азаренко й Аріни Соболенко. Вони висловилися і попросили силові структури припинити насильство.

Набагато жорсткіше говорять не такі зіркові, але все одно відомі спортсмени. Олександр Головін у своєму блозі розповів, чого атлети очікують від Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

"Сергій Долідович, лижник, учасник семи Олімпіад:

- Зараз я перебуваю на зборах у місті Раубічі за 20 км від Мінська. Тут все спокійно: пташки співають. На два дні відключали інтернет, тому долітали тільки якісь окремі новини. Але коли включили, у мене просто мозок вибухнув. Я побачив відео, які навіть не знаю, як пояснити. Про цю жорстокість не можу говорити не здригаючись.

Дідусь, якому ОМОНівець по машині стукнув, вийшов розбиратися і не побоявся стати проти п'ятьох. А його просто палицями упакували і повезли - як це можна коментувати? Тільки що він герой для мене. Або коли одна людина лежить, а його, беззбройного, шість ОМОНівців б'ють кийками?

Ця жорстокість йде через те, що вони розуміють, що не мають рації. Зазвичай, якщо ти сильний, то ти прощаєш. Ти розігнав і пішов. Коли на війні брали в полон, то полонених не розстрілювали і не катували, а тут таке відчуття, що мета - понівечити якомога більше людей. Це за межею мого розуміння.

Декілька раз відкривав канали: там висвітлюється так, що відморозки, безробітні та засуджені бігають вулицями і баламутять народ. Це абсолютна неправда. Насправді вийшли звичайні мирні люди, які показують свій протест. І коли змальовують, що там якісь заворушення - це неправда. Все починалося з провокацій силовиків. Ще раз повторю: жодна людина не ходила ні з палицею, ні в шоломі - звичайні люди збиралися і висловлювали свою думку. Вони обурені фальсифікаціями під час підрахунку голосів. На дільницях, де були незалежні спостерігачі, скрізь перемогла незалежна кандидатка.

Я голосував за незалежного кандидата. І говорив, що зроблю так, ще два місяці тому, коли у мене брали інтерв'ю. Після чого мені трошки прилетіло, тому що я, можна сказати, людина державна. Офіційно працюю в республіканському центрі олімпійської підготовки із зимових видів.

Хоча сказав я – і в чому проблема? Я продовжую працювати так само: треную, готую спортсменів, нічого в мені не змінилося.

Наведу один приклад. Незадовго до виборів, 25 липня, в річницю смерті нашого знаменитого письменника Володимира Короткевича - він мій земляк, оршанець - я присвятив йому пост. Процитував його останній виступ. Там був рядок "без народу ми ніхто". Це він сказав, не я. Так після цього мене викликали і сказали: "Що ти там починаєш друкувати?".

Ви можете уявити комічність ситуації? Я не можу навіть свого рідного письменника вшанувати, просто віддати йому данину пам'яті, тому що все це сприймається як опозиція.

Хоча скільки разів пояснював: якщо я голосуватиму за альтернативного кандидата - це не означає, що я зрадник батьківщини. Але у нас все подається так, що тебе годують, поять, а ти тут ще щось говориш. Що я не можу мати альтернативної думки.

Скажу так: раніше за Лукашенка справді голосувала більшість. Дружина моя голосувала, теща, тесть - всі голосували і всі вірили, що він переміг. Я не знаю, як так сталося, але останніми місяцями відчуття були інші. Протест зрів, зрів - і вихлюпнувся назовні. Тут немає ляльковода. А то кажуть, що нами з Чехії керують. Але мною ніхто не керує, я просто висловлюю свою думку.

Так що свідомість, напевно, змінилася. Питання навіть не в грошах чи рівні життя. Немає такого, що у нас голодний бунт. Ось я ніколи не отримував якихось божевільних грошей. Останні 20 років вважався одним із провідних лижників Білорусі, але моя максимальна зарплата, щоб ви розуміли, була після Сочі. На ваші гроші - 65000 рублів. Це максимальна за всю кар'єру, капала впродовж трьох років.

До цього все життя провів на 20000-25000. По можливості заробляв у Росії на марафонах, на Кубку світу. Чим швидше бігав, тим більше заробляв. Зараз тренером отримую ті ж гроші - трохи менше 30000 рублів. А у мене сім'я. Вистачає тільки на те, щоб прогодувати, на інше доводиться витрачати гроші, які відклав на чорний день.

Так що у мене нічого не змінилося, просто я вирішив голосувати за іншого кандидата. Є вірш білоруською мовою. Не буду читати його повністю, але там у кінці: "Чим бути хочеш?" - "Не бути скотом".

Тобто не бути скотиною. Хочеться просто не бути скотиною.

Тішить, що підросло покоління молодих. Люди стали сміливіші, не бояться висловлюватися. Але це не означає, що нахабніші. Ви подивіться: у нас не перевернули жодну машину, не розбили вітрини. Не було такого, щоб громили магазини, виносили, займалися мародерством. Абсолютно ні. Люди ходять, посміхаються. І, до речі, у нас ввели негласну заборону на покидання бази для неповнолітніх. Тут багато таких. Щоб вони не поїхали, їм заборонили.

Зараз відбувається щось за межею мого розуміння. Але хочу сказати, що ще страшніше зробили вчителі, які рахували голоси неправильно. На них вся відповідальність за те, що відбувається у нас зараз.

Силовики - солдати, які складали присягу не тільки народу, а й головнокомандувачу, напевно. Там інший порядок зовсім, інший світогляд. Тому для мене набагато огидніші ті люди, які рахували голоси і підробляли. Їх купили за мідяк, а хтось своїм здоров'ям зараз розплачується. Все це звичайне наше жлобство, страхи.

Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що сталося. Є відео, все зафіксовано - є всі докази. Подивіться, як люди святкують, коли правильно підраховані голоси. Вони радіють і обіймаються. У цей момент ясно, де - зло, де - добро. Ось так у нас зараз.

Андрій Арямнов, олімпійський чемпіон з важкої атлетики:

- У мене все нормально, я постійно перебуваю на навчально-тренувальному зборі в спортивному комплексі "Стайки". Але до мене доходять чутки про протести, плюс в інтернеті багато інформації про це. Про те, що протести мирні, а їх жорстко розганяє ОМОН. Правда, деякий час у нас не було інтернету. Якби так тривало далі, я б не дізнався, що твориться в країні. Загалом протести ніяк не позначилися на моєму житті, в ньому нічого не змінилося. Таке відчуття, ніби все це не в Білорусі відбувається. Вважаю, що у нас вільна держава, ми можемо і повинні висловлювати свою думку і свою громадянську позицію.

Не можу сказати, хто переміг. Хоча в усьому світі вибори визнали такими, що відбулися. Через це навряд чи хтось сперечатиметься з підсумками. Але судячи з того, що відбувається на вулиці, я не думаю, що все-таки 80% ...

Хоча ні, краще не так: через те, що дуже багато людей виходить на вулиці і протестує, я думаю, держава має задуматися і все-таки почути народ, протест народу. Я сам, як ніхто, знаю наскільки жорстоке у нас правосуддя. Я був позбавлений і стипендії, і машину конфіскували, і штрафи дають часом непідйомні.

Для початку: я не вважаю себе опозицією. Хто мене записав у неї, той ідіот. Далі: Лукашенко - для мене діючий президент Білорусі. Звичайно, я багато з чим не згоден із того, що відбувається у нас в країні. Але й не можу не погодитися з тим, що є і хороші моменти. Все-таки у нас до цього був порядок і все вчасно виплачувалося. Зараз ситуація змінилася, народ вийшов через те, що у переважної більшості країни не той заробіток, який він обіцяв.

У нас система покарань на європейському рівні, а система винагород на злиденному рівні, розумієте? Люди, навіть ті, які працюють цілодобово і віддають своє здоров'я, не можуть ніяк заробити, щоб жити нормально, розумієте? Заслужені люди, які гарують все життя, в будь-який момент можуть опинитися на смітнику. Люди не отримують того, що заслужили. У нас працьовитий народ, але в підсумку влада на цьому і їде, на шиї на цій. А будь-яка людина може втомитися.

Я думаю, президент має почути голос народу і найближчим часом зробити життя не в Білорусі, а білорусам краще, якісніше і доступніше. Основна маса людей живе надголодь, від зарплати до зарплати. Про те, щоб відкласти гроші, навіть не йдеться. Ми весь час віддаємо борги, вся країна в боргах, люди втомилися, люди дуже багато працюють, а натомість нічого не мають.

Ті зарплати, про які йдеться, - це неправда. Рівень зарплат, особливо поза містами, - мізер. Трохи вище 100 доларів, розумієте? Люди живуть у рабстві, можна сказати.

Я думаю, потрібно це міняти, президент має дати народу зарплату, народ повинен жити в щасті. Зрозуміло, що вся країна будується, але ми не повинні будувати її за свій рахунок, ми і так платимо податки, але таке відчуття, що будівництво йде за рахунок витискання грошей з народу.

Я закликаю народ конструктивніше розмовляти з державою, а державу - почути народ. Я закликаю, щоб ОМОН заспокоївся, тому що я сам прапорщик збройних сил, я сам складав присягу і я знаю, що в цій присязі зазначено. Я закликаю правоохоронні органи згадати слова присяги і дотримуватися її до кожної букви.

Я закликаю не ганьбити ні себе, ні країну, не карати людей, які висловлюють свою громадянську позицію, тому що людина має право висловити свою позицію.

Я сам зіткнувся з некомпетентністю внутрішніх органів, тому що у мене постійні конфлікти у житті: починаючи від ДАІ і закінчуючи міліцією і ОМОНом. Через це я знаю, що рівень освіченості в цих місцях - на рівні плінтуса. В основному там працюють люди неосвічені, які не розуміють, що творять. Це некомпетентні органи правопорядку. Плюс коли волю даєш дурневі - дурень може і собі, і людям голову розбити.

Я вважаю, що правоохоронні органи потрібно ретельно профільтрувати, тому що в них працює багато мудаків, які обіймають часом дуже серйозні посади. Не годиться, щоб збройні сили без приводу днями і вечорами знищують свій народ. Я знаю багато прикладів, як абсолютно невинних, тих, хто реально проходив мимо або йшов у не той час, садили до буцегарні і вивозили.

Тому я закликаю правоохоронні органи згадати, яку клятву вірності вони давали народу і жити гідно. Якщо вони не бояться, нехай побояться Бога - Бог все бачить, він їх покарає.

Олександра Герасіменя, плавчиня, триразовий призер Олімпіад (відповіла на запитання письмово, подаємо мовою оригіналу):

– Скажу вам так: меня, к сожалению, не было в стране, когда начался этот кошмар. Мне оставалось только переживать и молиться за тех, кто был на передовой.

Думаю, вопрос не в том, устраивало ли тебя что-то до выборов и за кого ты голосовал. Вопрос в том, что насилие и применение военной техники против мирных граждан недопустимо! Все можно понять и простить, но не это. Вы считаете, что тысячи людей, выходящие на митинги, это только 10% недовольных?

Люди выражают свое несогласие и хотят диалога, а получают только по голове, увы.

Страшно и больно, но думаю сейчас как никогда народ готов идти до конца. Никто не хочет войны! Повторюсь – никто! Белорусы – мирные люди, просто они устали быть толерантными к тому, с чем не согласны.

Дело не в том что мы боимся за наше нажитое или будущее, по сути зависим только от себя.

Вопрос в другом. Так как, вы сказали, что мы люди публичные, и нас знают, мы просто боимся за своих близких и их жизнь, потому что вы не видите закулисье.

Но мысль о том, что я мыслями и с сердцем с народом, я не отрицаю.

Точнее, я и есть народ, который не требует, а просит.

Мелітіна Станюта, художня гімнастка, учасниця двох Олімпіад:

– Сегодня я думала, нужно ли давать это интервью. Все-таки я не политик, не участвую в протестах, прямо сейчас нахожусь не в Беларуси. Информации и так предостаточно, не хочу усугублять. Но решилась, видя, какими ребята и девушки выходят из СИЗО, как там избивают людей.

Когда на одного человека нападают несколько с дубинками – это страшно. Страшно, с какими синяками, кровавыми ранами мирные люди выходят из заключения, страшно видеть асфальт, залитый кровью.

Беларусь небольшая, но в ней творятся такие страшные вещи, как будто бы сейчас Средневековье. Мне кажется, даже тогда к преступникам такую жестокость не применяли. Многие говорят, что это все проплачено, что протестующим, наверное, сколько-то платят. Если честно, хочется плюнуть им в лицо. Неужели вы думаете, что люди, которые выходят из мест, где их держат как зверей в клетках, сами себе наносят эти страшные удары, выбивают зубы? Все это ради денег? Невозможно в это поверить.

И самое страшное, что это делают белорусы против своих же – белорусов. Мы один народ и тут такое происходит – откуда столько ненависти? Я смотрела видео, где едут машины, и ОМОНовец просто фигачит по какой-то машине. Из нее выходит дедушка, и его уже впятером начинают прессовать и бить, потом затаскивают в автобус. Что у этих людей накопилось? Злость? На кого? На белорусов?

Спорт в принципе сильно развивает патриотизм. Когда ты выходишь на соревнование, ты представляешь страну и ты знаешь, что за тобой народ: тренеры, учителя, врачи. И момент, когда с ними происходят подобные вещи, невозможно молчать, невозможно не оставаться с народом. Как можно сидеть молча, когда силовики издеваются над людьми, которые вышли на мирные акции? Когда ты не знаешь, где находятся твои близкие, друзья, потому что они не выходят на связь? От этого можно поседеть на самом деле.

Причем у меня нет ко власти сильной агрессии, мне президент ничего плохого не сделал. Он поддерживает спорт, атлеты находятся на хорошем счету. Но меня смутило, что на выборы не пустили альтернативных кандидатов – почему? Я лично видела, какие очереди стояли, чтобы подписаться за этих людей.

Почему не пустили наблюдателей? Если пускали, то почему их выгоняли? Их реально выгоняли, я знаю это точно, потому что родители моих подруг сидели в комиссии – и их просто выгоняли.

Еще раз: мне лично президент ничего не сделал, но я вижу, как живут другие и мне не нравится, что высказывание собственного мнения может быть чревато. Я сама погорела на этом: опубликовала пост, как людей грузят в автозак из очереди, и мою программу закрыли. Причем в очереди стоял в том числе турист – японец или китаец, он даже по-русски не разговаривал. А его жестко схватили, мордой – в пол. Он пытался объясниться, говорит, что турист, а на него только орали.

Что он и другие люди из очереди сделали? И за кого я после этого должна голосовать?

Раньше были люди, которые за него (Лукашенко. - Ред.) голосовали. Но я с ними столкнулась весной – они поменяли мнение. Как по-другому, если президент открыто оскорбляет людей, говорит про нас "народец", "толстопузые буржуи", "овцы", "майданутые"? Все это на официальные каналах. Честно, для меня это стало первой каплей. Уже тогда многое поняла, хотя кандидаты только регистрировались.

Легко все сваливать на фейки. Только эти крики бабушек, которые спрашивают, где их сыновья, которые просто шли мимо, этот турист, которого положили лицом об асфальт, – не подделаешь. А жестокость и оскорбления своего народа никуда не денутся.

Я не верю, что люди проплачены. Я видела их лично на митинге до выборов. Мне никто не платил, а они были одними из самых вежливых людей, которых я видела. Никто ничего не кричал, не провоцировал. Если случайно наступали на ногу, то извинялись. Такому количеству людей, которое было на митинге, наверное, сложно проплатить. И посмотрите хотя бы фотографии, когда на митингах стоят женщины, бабушки, которых называют ворами и жуликами, дебилами, бандитами, овечками.

Неужели мы не заслужили какого-то уважения? Он говорит, женщины должны только рожать детей, а если у тебя один ребенок или вообще нет детей, то ты недоженщина – по-моему, это неправильно.

Хочется верить, что все это было не зря. Хочется, чтобы нас зауважали. Мне кажется, мы давно доказали, что мы не народец и не овцы. Даже если не прямо сейчас, но все рано или поздно поменяется. Ветер перемен чувствуют все".