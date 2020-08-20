"Нам не віддають тіло тата без дозволу СК", - рідні застреленого мешканця Бреста не можуть його поховати

У середу, 19 серпня, у військовому госпіталі Мінська помер 44-річний мешканець Бреста Геннадій Шутов, у якого силовики вистрілили під час протестів. Рідні Геннадія ще вчора приїхали в столицю, щоб забрати тіло, але від них експерти вимагають постанову на видачу тіла за підписом СК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вони розповіли TUT.BY.

Ми хочемо забрати тіло нашого батька і поховати по-людськи, але у відділі судових експертиз № 3 нам кажуть, що потрібен дозвіл Слідчого комітету. А в СК у Бресті відповідають, що жодного дозволу не треба. Де шукати правди? - запитує Людмила, дочка померлого Геннадія Шутова.

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У середу, 19 серпня, чоловік помер у військовому госпіталі в Мінську. Він зазнав вогнепального поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів. Був доставлений у місцеву лікарню, а потім вертольотом з Бреста до Мінська його транспортували в непритомному стані з діагнозом "Відкрите проникне вогнепальне поранення черепа. Забій - розтрощення головного мозку. Багатоосколковий перелом склепіння черепа з переходом на основу".

Як каже Людмила, вчора з нею зв'язалися з мінського моргу, сказали, яку труну потрібно замовити, і сім'я того ж дня виїхала до столиці.

"Ще вчора у відділі судових експертиз № 3 казали, що розтин зроблять якнайшвидше, а в підсумку нас відправляють від Слідчого комітету до судмедекспертів. Я так розумію, нам просто не хочуть віддавати тіло, - припускає Людмила, дочка Геннадія Шутова. - В постанові на проведення експертизи чітко зазначено: видати тіло після проведення експертизи родичам".

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TUT.BY звернувся за коментарем до пресслужби Державного комітету судових експертиз.

"До органів Державного комітету судових експертиз сьогодні надійшла ухвала слідчого і тіло померлого Шутова для проведення судово-медичної експертизи", - каже Сергій Титовець, прессекретар центрального апарату Державного комітету судових експертиз.

Що ж стосується видачі тіла Геннадія Шутова рідним, це питання в комітеті називають "передчасним".

"Воно може бути розглянуте лише після проведення необхідних досліджень. У середньому експертиза проводиться від 2 до 4 тижнів", - коментує Титовець та зазначає, що тіло може перебувати в експертів доти, поки не будуть проведені всі необхідні дослідження.

- Чи необхідний дозвіл Слідчого комітету, щоб рідні могли забрати тіло?

"У статті 29 Закону РБ "Про поховання та похоронну справу" йдеться, що тіло померлого видається з письмового дозволу органу, який призначив цю експертизу.

Чи є це дозвіл у цьому випадку, в комітеті не відповіли і порадили звернутися до Слідчого комітету.

- Слідчий комітет давав доручення Комітету судових експертиз на проведення експертних досліджень щодо тіла загиблого. У нас цих експертних досліджень немає - значить, жодного дозволу на видачу тіла наразі бути не може, - пояснює Сергій Кабакович, офіційний представник СК.

Він уточнив, що тіло Геннадія Шутова може перебувати в експертів кілька днів.

Геннадій - третя жертва акцій протесту після президентських виборів у Білорусі. Олександр Тарайковський загинув 10 серпня, його поховали 15 серпня. 11 серпня помер Олександр Чуприна, його проводжали в останню путь 16 серпня.

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Нагадаємо, вчора СК озвучив свою версію загибелі Геннадія Шутова. Як стверджують слідчі, 11 серпня в Бресті двоє чоловіків "напали на осіб, які виконували завдання з охорони громадського порядку під час проведення несанкціонованого масового заходу". Чоловіки нібито били силовиків металевою трубою, "а також здійснили спробу заволодіти вогнепальною зброєю, що підтверджується наявними у слідства матеріалами".

"Попередньо встановлено, що, припиняючи протиправні дії нападників, правоохоронці застосували фізичну силу. Один з них, сприймаючи дії підозрюваних як реальну загрозу життю і здоров'ю та припиняючи спроби заволодіти табельною зброєю, застосував щодо нападника зброю, вистріливши в напрямку плеча. Однак з огляду на те, що опір з боку чоловіка активно тривав, ненавмисно поранив його в область голови", - повідомляє Слідчий комітет.

Родичі чоловіка кажуть, що спілкувалися з очевидцями і ті розповідали, що Геннадій не бився, не конфліктував - просто йшов. Постріл, якого він зазнав, був, вважають люди, з якими говорили рідні, здійснений з даху будівлі.