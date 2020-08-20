Стала відома висота найбільшого прапора України. ФОТО

Фахівці вже завершили спорудження на київських пагорбах флагштока заввишки майже 90 метрів для найбільшого прапора України.

Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє сайт КМДА.

"Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштока заввишки майже 90 метрів. А важить він 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри. Також уже встановили елементи підсвітки найбільшого державного прапора, який можна буде побачити і вночі, практично з будь-якої точки нашої столиці. Напередодні Дня державного прапора ми відкриємо меморіал та урочисто підіймемо головний прапор України. Спорудило місто цей об’єкт за кошти меценатів, яким я дуже вдячний!" – написав Віталій Кличко.