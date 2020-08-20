Підприємці ТЦ "Барабашово" скаржаться Єрмаку, що Кернес прикриває "свавілля" його ім'ям

Асоціація підприємців харківського торговельного центру "Барабашово" звернулася до глави Офісу президента України Андрія Єрмака з проханням "зупинити свавілля" харківського міського голови Геннадія Кернеса в питанні будівництва дороги через територію ТЦ "Барабашово".

Відповідний відкритий лист Асоціації підприємців є в розпорядженні Гордон.



"Ми дійсно зацікавлені в тому, щоб ситуація, яка склалася навколо будівництва дороги через територію ТЦ "Барабашово", привернула увагу перших осіб держави. Наше звернення до вас – це чергова спроба зупинити свавілля міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який, до речі, на особистих зустрічах із підприємцями натякає на нібито вашу особисту підтримку у вирішенні "проблемних питань", – сказано в листі до Андрія Єрмака.



Харківські підприємці наголошують, що дорога, за оцінками незалежних фахівців у сфері дорожнього будівництва, не вирішить транспортної ситуації в місті, а навпаки, ускладнить її. "Фактично Кернес використовує президентський проєкт "Велике будівництво" як прикриття для боротьби з незгодними підприємцями та політичними опонентами. Це чергова відверта маніпуляція міського голови, який звик ховатися від особистої відповідальності за рішеннями Харківської міської ради. Звернення до вас, до прокуратури, поліції, СБУ і ДБР із приводу будівництва магістралі – зайве тому підтвердження", – сказано в листі.

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Підприємці просять Єрмака "приділити увагу безпеці та правопорядку на території міста і взяти це питання на контроль". "Річ у тім, що саме міська влада Харкова відверто ігнорує чинне законодавство. Розпочате будівництво дороги через ТЦ "Барабашово" відбувається з численними порушеннями закону. Показово зухвала позиція Геннадія Кернеса, який сказав, що будівництво буде відбуватися "майже все за законом". Як це "майже"? Але це "фірмовий" стиль міського голови – неповага до закону і до людей, яких він готовий "множити на нуль", – заявляють в Асоціації підприємців.



За їхніми словами, "майже за законом" – це означає, зокрема, що "будівництво дороги розпочато без проведення відповідних експертиз, не кажучи вже про те, що було повністю проігноровано проведення громадських слухань. Слід також зазначити, що процедура оцінки впливу на навколишнє середовище запланованої діяльності у зв'язку з будівництвом не завершена. Висновок з оцінки впливу на навколишнє середовище департаментом захисту навколишнього середовища і природокористування облдержадміністрації не надавався. А згідно з вимогами закону України, така експертиза проєктної документації є обов'язковою і будь-яке будівництво об'єктів, що підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище без її проведення, не може здійснюватися".



"Більш того, ми маємо інформацію про те, що будівельна компанія, яка прокладає магістраль, не має необхідних ліцензій на відповідне будівництво. Досить ознайомитися з результатами антикорупційних розслідувань діяльності мера і міських чиновників із боку незалежних громадських організацій і правоохоронних відомств, щоб побачити мільярдні масштаби пограбування Харкова. Обшуки в міськраді, кримінальні справи на чиновників, схоже, не заважають процесу "привласнення" міста. Для харків'ян уже не дивно, що впродовж одного дня родич мера стає власником більшості ринків Харкова", – сказано в листі.



"Сподіваємося на вашу увагу до ситуації, яка склалася в нашому місті. Сподіваємося, що всі порушення законодавства з боку харківського міського голови матимуть правову оцінку з боку правоохоронних органів", – заявляють в Асоціації підприємців.



Нагадаємо, у травні 2020 року мер Харкова опублікував звернення, у якому розповів про плани побудувати дорогу через територію ринку "Барабашово", через яку, як зазначають підприємці, буде демонтовано приблизно 2 тис. торгових місць і новий торговий об'єкт уздовж дороги. Підприємці розпочали акцію протесту проти цього будівництва.