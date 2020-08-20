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Міністри мають їздити в регіони і вирішувати їхні проблеми, - Зеленський

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Міністри мають їздити в регіони і вирішувати їхні проблеми, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб глави відомств якомога довше перебували в робочих поїздках по різних областях країни.

Про це сказав Зеленський журналістам на брифінгу в четвер у Херсонській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я буду дуже серйозно говорити з урядом, щоб міністри, уряд їздили, проводили засідання та без висновків стратегічних для того чи іншого регіону не поверталися в столицю ... Нехай їздять і вирішують проблемні питання", - сказав Зеленський.

Також читайте: Україна не отримала списку на обмін з території окупованого Донбасу, - Зеленський

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко #413106
    Володимир Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію "Слуга народу"

    Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6771
  • Index_Dias
    Интересно, а в США, Франции или Великобритании министры тоже должны ездить по селам чтобы решать их проблемы. Или это происходит как то по другому?
  • Шрек Баблокат
    Министры должны ездить в регионы и решать их проблемы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4566
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