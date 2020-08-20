У Швеції, яка не запровадила карантин, - найвища смертність від 1869 року
Про це повідомляє шведське державне управління статистики (SCB), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".
У першій половині 2020 року в Швеції померло 51,4 тисячі осіб.
Відомство зазначило, що це стало найбільшою від 1869 року кількістю смертей за пів року. У 1869-му, коли в Швеції за пів року померло 54,4 тисячі осіб, у країні лютував голод.
У перші шість місяців 2020 року померло на 4 633 особи більше, ніж у середньому за той самий період 2015-2019 років. SCB не називає причини надлишкової смертності, але зростання показника пов'язує з коронавірусною інфекцією.
Епідемія COVID-19 у Швеції почалася в лютому 2020 року, уточнює відомство. Смертність, за даними SCB, різко зросла наприкінці березня і досягла піку в середині квітня, коли в країні померло 10,5 тисячі осіб (йдеться про всіх померлих із різних причин).
За даними Університету Джонса Хопкінса, в Швеції до 20 серпня COVID-19 виявили у 85,8 тисячі осіб, померли від хвороби 5,8 тисячі. Відсоток смертності (відсоток померлих від кількості захворілих) через COVID-19, за даними університету, значно перевищував і перевищує цей показник у сусідніх Данії і Норвегії.
Швеція на час епідемії, на відміну від більшості держав, не закривала ресторани, магазини і школи. На початку червня головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл сказав, що в боротьбі з коронавірусною інфекцією Швеція допустила помилки, але загалом стратегію, якої дотримувалася країна, він як і раніше вважає правильною.