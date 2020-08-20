До Навального не допускають його лікуючого лікаря і не дають дозволу на транспортування
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в твіттері.
Вона зазначила: "Юлю Навальну все-таки пустили в палату. Лікуючого лікаря Олексія Анастасію Васильєву - ні. Документи на транспортування Олексія як і раніше не дають, хоча зараз це найголовніше".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.