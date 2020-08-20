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До Навального не допускають його лікуючого лікаря і не дають дозволу на транспортування

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До Навального не допускають його лікуючого лікаря і не дають дозволу на транспортування
Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш заявила про те, що в палату не допускають лікаря Олексія і не дають дозволу на його транспортування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в твіттері.

Вона зазначила: "Юлю Навальну все-таки пустили в палату. Лікуючого лікаря Олексія Анастасію Васильєву - ні. Документи на транспортування Олексія як і раніше не дають, хоча зараз це найголовніше".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

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Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ #398010
    Навальный вам не бутерброд что бы туда сюда его транспортировать
  • Envoy
    Ватный зверинец .
  • Татьяна Лайф
    Его не отдадут, конечно. Только заграницей могут дать ответ, чем его отравили. А на нарассее выдумают, что съел что-то или перепил. А если его вывезут лечиться заграницу, то это тоже на руку путлеру. Его не будет в стране.
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