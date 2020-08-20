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Ворог обстрілював українських воїнів із кулемета під Авдіївкою, - штаб ООС

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Ворог обстрілював українських воїнів із кулемета під Авдіївкою, - штаб ООС
Вистріли були неприцільними і не загрожували захисникам України. Військовослужбовці на них не відповідали.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано поблизу Авдіївки. Біля цього населеного пункту ворог зробив кілька провокаційних пострілів із великокаліберного кулемета. Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали", - сказано в повідомленні.

Серед захисників України немає військових втрат і поранень.

"Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - зазначили в штабі.

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Ворог обстрілював українських воїнів із кулемета під Авдіївкою, - штаб ООС 04

Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Onufri Zagloba
    Тепер зрозуміло, що то буде за позачергове засідання Верховної Ради. Вони заздалегідь підготували і засідання, і вимогу Кравчука щодо скасування постанови про заборону виборів в ОРДИЛО, і, мабуть, готують зараз голосування щодо скасування постанови. Недарма клоун "дуже задоволений" діяльністю Кравчука.
  • Paulo Kit
    Покажите хоть кого-то, кто такой х-нёй мается!
  • три - пятнадцать
    зеленые новости!
    Враг обстреливал украинских воинов из пулемета под Авдеевкой, - штаб ООС,
    но режим тишины не был нарушен.
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