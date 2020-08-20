Коломия, Самбір, Чернівці перейдуть у червону зону з 24 серпня, - Держкомісія при Кабміні затвердила нове зонування карантинних обмежень. КАРТА

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні з 24 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.

"До червоної зони буде віднесено:

➡️ місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

➡️ місто Самбір Львівської області;

➡️ місто Біляївка Одеської області;

➡️ міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

➡️ місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області" - наголосив міністр.

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За інформацією Немчінова до помаранчевої зони буде віднесено:

"➡️ місто Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області;

➡️ міста Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

➡️ міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області;

➡️ Києво-Святошинський район Київської області;

➡️ міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

➡️ місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський

та Саратський райони Одеської області;

➡️ місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;

➡️ міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області;

➡️ місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;

➡️ місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

До жовтої зони буде віднесено:

Київ;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав і Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар і Південний, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський і Савранський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський і Старовижівський райони Волинської області;

міста Житомир, Коростень і Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Черняхівський і Чуднівський райони Житомирської області;

міста Хмельницький, Нетішин, Славута, Білогірський, Волочиськ, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Славутський і Старосинявський райони Хмельницької області;

міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський і Чортківський райони Тернопільської області;

Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський і Чугуївський райони Харківської області.