Мінфін може профінансувати мінімальну зарплату 5000 грн, - заступник міністра фінансів Улютін

5000 гривень - той рівень мінімальної зарплати, який Україна може собі зараз дозволити з фінансової точки зору.

Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"5000 грн - це той рівень, який ми зараз можемо профінансувати. Ми можемо говорити про будь-яку суму мінімальної заробітної плати, але ми повинні розуміти, що насамперед ми повинні це співставляти зі своїми можливостями. Наприклад, підвищення до 5000 грн мінімальної зарплати - це всього лише 277 грн стосовно нинішньої, на 3 місяці коштує 3 млрд гривень. І це тільки по тих видатках, які виходять з державного бюджету", - сказав Улютін.

За його словами, питання про підвищення з 1 вересня мінімальної заробітної плати обговорюється вже досить давно.

"Ця ініціатива президента прораховувалася, і тому не розголошувалася. Коли ми зрозуміли, що це фінансово можливо, коли ми порахували, що і Пенсійний фонд, і місцеві бюджети отримують свою частину від цього збільшення, - президент цю ініціативу вніс від себе як підвищення до 5000 мінімальної заробітної плати з 1 вересня", - пояснив заступник міністра.

Читайте також: Підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн майже не відіб'ється на рівні інфляції, - глава НБУ Шевченко

Як повідомлялося, уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року "мінімалка" виросте до 5 000 грн (+277 грн, або +5,9%). З 1 січня 2021 року - до 6 000 грн (+1000 грн, або + 20%). З 1 липня 2021 року - до 6 500 грн (+500 грн, або + 8,3%).