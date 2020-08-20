Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ради, опублікованій в Telegram.

"20 серпня були направлені офіційні звернення на адресу Генеральної прокуратури, Слідчого комітету, МВС, КДБ з вимогою термінового проведення зустрічей для обговорення вимог більшості громадян Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.

Також стало відомо, що зараз організовується участь членів ради в заходах по всій Білорусі, зокрема в мирних акціях і зустрічах працівників трудових колективів.

Крім цього, було прийнято рішення про розширення складу координаційної ради, щоб "включити в нього більшу кількість професіоналів, готових працювати для розв'язання політичної кризи".

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