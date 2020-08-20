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Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни

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Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни
Координаційна рада опозиції Білорусі вимагає зустрічі з силовими органами країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ради, опублікованій в Telegram.

"20 серпня були направлені офіційні звернення на адресу Генеральної прокуратури, Слідчого комітету, МВС, КДБ з вимогою термінового проведення зустрічей для обговорення вимог більшості громадян Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.

Також стало відомо, що зараз організовується участь членів ради в заходах по всій Білорусі, зокрема в мирних акціях і зустрічах працівників трудових колективів.

Крім цього, було прийнято рішення про розширення складу координаційної ради, щоб "включити в нього більшу кількість професіоналів, готових працювати для розв'язання політичної кризи".

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Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Ali Hasan
    Опозиція хоче зустрітися з силовими структурами Бєларусі? А зустрічі в СІЗО їх не влаштовують?
  • Сергей Сечин
    Вот точно, у нас не майдан. Рушится последний обломок СССР. Надеюсь, обрушится.

    https://www.kp.by/daily/217170/4271514

    Советская эпоха закончилась. Теперь окончательно. Последний осколок СССР - Белоруссия держался из последних сил почти 30 лет, сохраняя черты канувшей в историческую бездну великой империи. Но, теперь и он испустил последний вздох.

    Можете хоронить…

    Когда белорусские события сравнивают с Майданом - это такая приятная, утешительная ложь. Ведь так хочется все объяснить кознями коварного Запада и чудодейственными «оранжевыми» технологиями.
    Но сравнивать происходящее сейчас в Минске нужно не с Киевом, а с Москвой 1989 года, с ее миллионными демонстрациями, шахтерами на Горбатом мосту, депутатами Верховного совета, голосовавшими за декларацию о государственном суверенитете и растерянными танкистами в августе 1991 года, которым так и не отдали приказ.
  • Игорь Ермоленко.
    Что самое интересное у этих членов непонятного совета нет вообще никаких полномочий, ладно бы еще их выдвинули коллективы заводов или на митинге дали поручение.
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