Штаб російського опозиціонера Навального просить Кремль допомогти з транспортуванням політика в європейську лікарню

Соратники Олексія Навального, який перебуває в комі, стверджують, що в лікарні Омська немає необхідної апаратури, а лікарі не дають дозвіл на транспортування пацієнта.

Про це написала в Твіттері особистий лікар Навального Анастасія Васильєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо сприяння в наданні медичної документації для переведення Навального в провідний токсикологічний центр у Європі. Головний лікар БСМП1 відмовляє дружині, мені й Івану Жданову (юрист організації Навального "Фонд боротьби з корупцією". - Ред.) у наданні виписки або епікризу", - написала вона.

"Тут крихітна лікарня, де не може бути жодного обладнання для проведення дослідження. Його необхідно якомога швидше переводити в нормально обладнану лікарню, але ми не можемо цього зробити, оскільки нам не дають документів", - заявляє прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

Раніше прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв посприяти у відправці Навального на лікування за кордон. "Якщо звернуться до Кремля, Міністерства охорони здоров'я, іншого відомства, звичайно, ми будемо готові розглянути дуже оперативно такі звернення, якщо вони будуть", - сказав Пєсков.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.