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Вашингтон стежить за ситуацією з Навальним, - Трамп

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Вашингтон стежить за ситуацією з Навальним, - Трамп
В адміністрації США спостерігають за розвитком ситуації навколо російського опозиціонера Олексія Навального, госпіталізованого в Омську.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у четвер президент США Дональд Трамп.

"Ми стежимо за цим, і мені повідомлять про це", - сказав Трамп, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай

Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • cloud2009 #346452
    https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAf7P5Hs_9SzgtM4h8CN-xD5U6oCevejdYpuOkJ5zm89KqmASrOdzyzh1e4FHoh6g9NIcXRp5qUR_V2&hc_ref=ARQomC8MVpsqNre8Lr_2f6y6kzo-FvJSFIbEYIGGR5xv8GbEvdDW3IW5Eb73IEl3gaw&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAf7P5Hs_9SzgtM4h8CN-xD5U6oCevejdYpuOkJ5zm89KqmASrOdzyzh1e4FHoh6g9NIcXRp5qUR_V2&hc_ref=ARQomC8MVpsqNre8Lr_2f6y6kzo-FvJSFIbEYIGGR5xv8GbEvdDW3IW5Eb73IEl3gaw&fref=nf
    https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2792230210877194 4 год ·

    То ли я старый становлюсь, то ли похмелье средней тяжести - но меня сегодня невероятно раздражает просто поток розовых пони в ленте. В стране, которая шестой год ведет три войны, которая бомбит мирняк, которая сбила «Боинг», которая репрессирует целый народ, которая похищает и убивает, в которой кого только ни травили, Политковскую, кстати, отравили точно также в аэропорту по дороге в Беслан, две недели в коме, стране, которая засылает своих ихтамнетов куда только может, которая прямо сейчас готовит аншлюс ещё одного соседнего государства - в такой стране, оказывается, могут отравить лидера оппозиции! ****, да что ж за неожиданность-то такая, кто же мог подумать-то!!!
    Люди добрые, что ж это деется, а.
    Шесть лет вы жили в своем домике «главное не впускать войну внутрь» - а тут она - опа! - и пришла чота.
    Как снег на голову. Зимой. Никогда такого не было.
    «Если он умрет, я немедленно выйду на улицу!» Ну, оно и правильно. Ведь если не умрет - ***** выходить-то. Все ж *******. Ни войны, не репрессий, ни пыток, ни похищений, счастливое скромное обаяние буржуазии столицы Рейха.
    И, главное, мое любимое - «как же Путин боится Навального».
    Точно. Прям обоссывается со страху. Десять лет уже.
    Они **** нас в хвост и в гриву во все щели как хотят - КАК ОНИ НАС БОЯТСЯ!!!!!
    Ух, какие мы страшные и грозные, уууу…
    Мы здесь власть.
    Порт за мой френч, с похмелья тяжеловато подбирать слова из лексикона политеса.
    Розовый пони Акунин сегодня превзошел аж самого себя: «Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже».
    Да ладно? Серьезно? И как же будет хуже? Пройдетесь по бульварам с шариками? Налепите аватарку «Я/Мы Алексей Навальный»? Напишете в фейсбучике «Путин *****"? Нарисуете плакатик «Крысу тошнит »?
    ****** розовые пони (ну, мы помним про похмелье).
    Лемминги проснулись. В сотый раз. Впрочем, бодрствовать они будут недолго. Пару недель, месяц - и опять заснут. Как всегда.
    Опять напялят кокошники на свои бошки и пойдут скакать «оле-оле». Во славу очередных славных спортивных побед славной команды Рейха.
    Как там Навальный на селфи со стадиона писал - горжусь нашими?
    Гордись.
    Кстати, как-то абсолютно *****, что там с ним. Шесть лет для чувака не существовало репрессий, убийств, пыток и похищений, расследования они там про домик уточки Медведева делали - ну так для нас теперь не существует их. Я свою украинскую ленту вот прям люблю сейчас. Такое, лёгкое вскользь упоминание «отравился не бутербродом» - и все. Абсолютно насрать, что там у них. С ними со всеми.
    Пойду про домик уточки порасследую лучше. Борьба с коррупцией - самое важное!
    "Главное не впускать в себя отравление"
    Два мира, два Шапиро.
    Маски они героическим врачам собирали. Повторю тот же вопрос, который я задавал полгода назад - скажите, а врачи, которым вы собирали маски, и врачи, которые ходят сейчас по струнке перед ФСБ, не дают информацию, ссылаясь на гостайну и не пускают к отравленному мужу жену, ссылаясь на недостаточность оснований - это одни и те же врачи?
    Рейх должен быть кристально чистым.
    Вас предупреждали.
    Ах, какой был теплый декабрь…
    Бегите, глупцы.
    Ну и так далее.
    Вы, вы, именно вы, кто сейчас ахает и охает - создали этих врачей. Построили этот Рейх. Стонали по вашим героическим подводникам, наим славным Кригсмарине, погибшим на «Лошарике».
    Жрите. В обе руки.
    Наслаждайтесь.
    Вас впереди ждет ещё мноооого удивительных открытий.
    В добрый путь.
  • Ali Hasan
    Слідкують за ситуацією, а після смерті Навального можна не слідкувати.
  • Лариса #401376
    Кремль умеет травить. Нужно было Навальному быть осторожнее и не пить на вокзале чай.
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