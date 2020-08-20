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Радники лідерів країн Нормандської четвірки готуватимуть зустріч Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель, - Кравчук

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Радники лідерів країн Нормандської четвірки готуватимуть зустріч Зеленського, Путіна, Макрона і Меркель, - Кравчук
Радники лідерів Нормандське четвірки на зустрічі в Парижі готуватимуть саміт лідерів України, Росії, Франції та Німеччини Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона й Ангели Меркель у Берліні.

Про це глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рекомендуватиму президенту України перш за все домогтися зустрічі в Берліні - наскільки мені відомо, в Парижі вже відбудеться зустріч радників, які готуватимуть зустріч у Берліні - і це питання порушити, тому що воно мінською Тристоронньою контактною групою не може бути вирішено. Головне - це рішення в Нормандському форматі главами чотирьох держав", - сказав Кравчук.

Про те, що радники глав держав ТКГ найближчим часом проведуть зустріч, раніше повідомив президент Володимир Зеленський.

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Автор: Христина Бедрик

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И два тела предателя с деменцией во главе делегации. Абзац.

    Советники лидеров стран Нормандской четверки будут готовить встречу Зеленского, Путина, Макрона и Меркель, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2428
  • 18c49ed2
    И дать Фокину рассказать ему про "американские авианосцы, бороздящие гладь Черного моря".
  • Стрелок
    значит старая падла таки пошла на уступки свинособакам. интересно - что этот раз просрали "переговорщики"?
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