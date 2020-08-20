Підготовлено літак для транспортування Навального в Німеччину, - ЗМІ

Россійского опозиціонера Олексія Навального планують вивезти на лікування до Німеччини, для транспортування вже підготовлено літак з медичним обладнанням.

Про це повідомляє німецький таблоїд Bild із посиланням на представника фонду Cinema for Peace, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На прохання Петра Верзилова ми з гуманітарних міркувань організували літак з усім медичним обладнанням, на якому Навального можна вивезти до Німеччини", - сказав представник фонду.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.