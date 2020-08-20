"Реабілітаційний центр", де незаконно утримували десятки людей, ліквідовано на Львівщині, - Нацполіція
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
Вартість одного місяця перебування "пацієнта" в закладі становила 10 000 гривень
Керівниками "реабілітаційного центру" виявилися 40-річний житель Львова, який керував персоналом, і 43-річна жінка, яка проживала в установі і домовлялася з родичами та отримувала від них гроші.
У закладі перебувало 17 осіб віком від 19 до 40 років. Це жителі Львівської області, а також жителі Києва, Тернополя та Харкова. Їх усіх утримували проти власної волі, проводячи примусове "лікування".
Самостійно залишити центр вони не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу. Дзвінки і розмови по телефону також контролювалися.
Правоохоронці зазначають, що керівники закладу не мали жодних дозвільних документів на заняття такою діяльністю і взагалі не мають стосунку до медичної сфери.
Сьогодні, 20 серпня, там провели обшуки, було виявлено та вилучено документацію, гроші, комп'ютерну техніку, а також інші речові докази протиправної діяльності.