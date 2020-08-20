У Білорусі затримали лідера страйкому МАЗу Бохвалова
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Затримано голову страйкому Мінського автомобільного заводу Євгена Бохвалова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Онлайнер".
Інформацію про затримання підтвердили в пресслужбі МВС Мінміськвиконкому.
"Так, його затримано, ми це підтверджуємо. Обставини з'ясовуються, про них буде повідомлено додатково", - сказала офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.
"Все дуже сумно. Вже ходять чутки про звільнення людей, які ходили на протести", - поділилися з журналістами заводчани.