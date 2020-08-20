Міністр оборони Білорусі Хренін: "Не виключено, що може бути і військовий конфлікт"

Глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін допускає можливість громадянської війни, військового конфлікту і застосування армії проти учасників акцій протесту.

Про це Хренін говорив на зустрічі з керівництвом структурних підрозділів Міноборони, Генштабу та Збройних сил. Зустріч відбулася 19 серпня в Центральному будинку офіцерів у Мінську. Як повідомляє Цензор.НЕТ, білоруське видання "Наша Нива" опублікувало розшифровку запису, який вдалося зробити одному з присутніх на зустрічі.

"Війна прийшла до нас у дім. Вся країна в епіцентрі", - заявив Хренін.

"Готуються бойовики на території України, триває збір громадян", - вважає він.

Міністр оборони Білорусі допускає, що армія може застосувати зброю проти народу.

"Ті політтехнологи, які пишуть тексти Тіхановській, запитують: армія, ви з народом? Чи будете ви стріляти проти народу? Нас закликають, зокрема і Тіхановська, яка говорить "Не виконуйте злочинні накази". Ця жінка нас закликає до зради, порушення закону - не виконувати накази. Злочинний він, не злочинний ... - ми люди військові", - сказав він.

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"Поки армія не перейде на бік протестувальників, державу розвалити неможливо. Вся надія на нас із вами. ... Треба боротися, якщо треба - і зі зброєю", - додав Хренін.

Роль армії в тому, що відбувається в Білорусі, міністр оборони порівняв із роллю вартового.

"І в разі виконання всіх команд вартовим, або якщо йому загрожує небезпека, він зобов'язаний застосовувати зброю на ураження. Страшенно не хочеться цього робити, але це обов'язок вартового, це обов'язок нас із вами - армії. Може, дехто цього хоче, щоб потім нас, мене, звинуватити у геноциді проти власного народу, тому що коли застосовується зброя, гинуть мирні люди", - пояснив Хренін.

"Так, ми, можливо, увійдемо в громадянську війну, ціна людського життя втрачає ціну з кожним днем. Це жахливо. Не виключено, що може бути і військовий конфлікт, на сьогодні це вже реальність", - додав він.