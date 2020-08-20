Найманці РФ не допускають Червоний Хрест для верифікації списку з обміну полоненими, - Третьякова

Останні домовленості в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи стосуються верифікації сторонами списків на обмін полоненими. Україна вже провела перевірку понад ста людей, яких запитують найманці РФ, й надала свій список протилежній стороні.

Про це повідомила народна депутатка із фракції "Слуга народу", представниця України в гуманітарній підгрупи ТКГ Галина Третьякова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами нардепки, Україна передала всі списки, однак Міжнародний комітет Червоного Хреста, про доступ якого до пенітенціарних закладів домовилася Нормандська четвірка, досі не допускають в тюрми окупованих територій.

"На сьогодні до утримуваних осіб ОРДЛО не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста", – зазначила представниця України в контактній групі.

Водночас Червоний Хрест уже відвідав частину утримуваних на підконтрольній Україні території, каже Третьякова.

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"З боку ОРДЛО списків ще немає. Але механізм передбачає, що ми передаємо інформацію щодо запитуваних осіб у чотирьох категоріях. Можна поділити цю інформацію на дві групи: встановлена чи невстановлена запитувана особа", – розповіла Третьякова.

За словами депутатки, українська сторона вже відпрацювала список зі ста людей, і по кожній особі є інформація про те, чи утримується вона в пенітенціарних закладах України чи її там немає.

"Та сторона часто говорить, що Україна нібито не допускає МКЧХ, це неправда. Я на постійному зв'язку з представниками МКЧХ, і я постійно їх прошу підтвердити в ОБСЄ, що Україна не чинить перешкод, Україна готова оновлювати інформацію (щодо списків – ред.) хоч щодня, ми тримаємо руку на пульсі. Це робота великої кількості служб. Наші списки відпрацьовуються", – зазначила Третьякова.