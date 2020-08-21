Прокуратура Тернопільщини направила в суд обвинувальний акт щодо банди, яка викрадала ікони

Прокуратура Тернопільської області направила до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб за фактом крадіжок ікон з храмів Центральної і Західної України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, раніше судимий житель Одеської області запропонував двом жителям регіону заробіток на крадіжці церковної атрибутики.

Група діяла впродовж 2018-2020 років, викрадаючи цінні ікони з церков і монастирів, переправляючи їх поштою до Одеси.

Надалі фахівці реставрували ікони і продавали колекціонерам. Серед їхніх клієнтів були бізнесмени, чиновники і жителі країн Європи.

Члени групи причетні до крадіжок із церков і монастирів на території Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей.

Загальна вартість викраденої релігійної атрибутики становить понад 2,5 млн грн грн.

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