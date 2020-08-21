Окупаційний суд заарештував кримчанина, обвинуваченого ФСБ в участі в кримськотатарському добровольчому батальйоні

В окупованому Криму підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя заарештував Меджита Аблямітова, якого ФСБ звинувачує в участі в "українському націоналістичному батальйоні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За рішенням "суду" Аблямітов перебуватиме в слідчому ізоляторі до 17 жовтня.

Нагадаємо, 19 серпня ФСБ Росії заявила, що затримала мешканця Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в "українському націоналістичному батальйоні". У ФСБ стверджують, що кримчанин у 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив "до батальйону імені Н. Челебіджихана, створеного Лєнуром Іслямовим".

Прокуратура АР Крим почала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України за нібито участь у "добровольчому кримськотатарському батальйоні імені Челебіджихана".

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Раніше в окупованому Криму було ухвалено три обвинувальні рішення щодо кримських татар, яких визнали винними в тому, що вони були членами збройного формування "Добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана". Ухвалено також два заочні вироки кримчанам з підозрами в тому, що вони також є членами цього формування.