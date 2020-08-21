Пожежу в деревообробному цеху площею 1000 кв. м ліквідовано на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО

На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Інформація про пожежу в будівлі деревообробного цеху в селі Глибоке Богородчанського району надійшла в ДСНС 20 серпня о 21:54.





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О 23:30 пожежу було локалізовано, а в 00:22 21.08.2020 ліквідовано.





Постраждалих унаслідок пожежі немає. Від вогню врятовано частину будівлі цеху площею 144 м. кв.

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