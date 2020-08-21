У Чернівецькій області за добу зафіксовано 208 нових випадків COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу виявлено 208 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо таку ситуацію, бо, очевидно, чимало буковинців керуються у житті принципом "що має бути, того не минути". Не важливо, що є загроза захворіти, головне, щоб сьогодні мені було добре. Щоб я міг піти на весілля, потанцювати, відвідати службу в церкві, і все це без маски. Бо я так хочу, бо всі так роблять.



Що ж, настав час відповідальності за ухвалені раніше рішення. Кількість хворих зростає ", - написав чиновник.

Також читайте: Коломия, Самбір, Чернівці перейдуть у червону зону з 24 серпня, - Держкомісія при Кабміні затвердила нове зонування карантинних обмежень. КАРТА

Загалом від початку пандемії в області зафіксовано 8505 випадків COVID-19, одужали 5764 буковинці.