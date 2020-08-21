НАТО може багато чому повчитися в України, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Уряд Великої Британії зацікавлений у партнерстві з Україною для обміну досвідом і військовими технологіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час офіційного візиту в Україну розповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв'ю газеті "День".

Говорячи про те, яку вигоду Україна отримає від статусу партнера розширених можливостей НАТО, він зазначив, що Україна отримає більше доступу до військових навчань НАТО, до процесу ухвалення рішень НАТО, обміну розвідувальною інформацією.

"Існує група країн, які допомагають і фактично підтримують Україну, щоб вона краще інтегрувалася й співпрацювала з НАТО. І це справді дуже добра новина для України. Я буду головувати на засіданні квінтету, як ми це називаємо, п’яти країн у жовтні на Північноатлантичній раді в Албанії. І Україна теж братиме участь у цьому засіданні. Так що це великий позитив, що Україна має такий статус.

І я хочу додати, що НАТО може багато чому повчитися в України. Позиція України на Чорному морі та протистояння з Росією — це все важливо", - сказав він.

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Наприкінці червня в Офісі Президента розповіли про укладення угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і партнерство в торговій частині між Україною та Великою Британією.