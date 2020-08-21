Омські й московські лікарі проводять консиліум щодо стану Навального
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили агентству "ІФ-Сибір" у пресслужбі обласного МОЗ.
"З московськими фахівцями зараз відбувається консиліум, вони тут. У межах розширеного консиліуму оглядають пацієнта", - сказала представниця пресслужби.
"Після огляду вони ухвалять якесь рішення, транспортабельний він чи ні", - додала вона.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи..