Найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат і поранень немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, 20 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано.

"Минулої доби задокументовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, неприцільні постріли з кулемета великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомета противник вистрілив біля Новоолександрівки. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.



Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.



Також повідомляється, що від початку поточної доби, 21 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.



Водночас у штабі наголосили, що українські воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС

Зазначається, що крім українських військовослужбовців, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.



Зокрема, сапери ДСНС розмінували майже дев’ять гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 51 знайдений вибухонебезпечний предмет. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони проводили роботи на 29 таких об’єктах і відремонтували чотирнадцять з них.



Учора, під час огляду території нежилого домоволодіння у місті Попасна, що на Луганщині, прикордонники зі складу ООС ліквідували схрон із боєприпасами. Всього було виявлено три протитанкові міни ТМ-62, три гранати РГД-5, три гранати Ф-1, дві гранати ВОГ-17 та велику кількість патронів. Виявлені боєприпаси встановленим порядком вилучено представниками ДСНС. Працівники поліції проводять заходи щодо встановлення кола причетних осіб.



Також повідомляється, що військовослужбовці одного з підрозділів ЗСУ біля села Лобачево затримали 6 громадян, які намагалися потрапити на тимчасово окуповану територію України.

"Для реалізації цього наміру група осіб планувала перепливати річку Сіверський Донець на човні. На "переправі" громадяни і були затримані. За результатами відповідних процесуальних дій один громадянин Азербайджану та п’ять громадян України притягнуті до адміністративної відповідальності. На правопорушників накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5100 гривень кожному", - йдеться в повідомленні.



