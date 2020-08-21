СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,1 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 797 тис., інфікованих - 22,8 млн

Станом на ранок 21 серпня у світі зареєстрували 267 794 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6188 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 22 862 465 випадків інфікування, з них 267 794 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 797 117 осіб, з них 6188 за минулу добу.

Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 15,5 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна піднялася на 30-те місце цього рейтингу.

Так, кількість померлих у США досягла 177 424 (+1090 за добу), хворих - 5 746 272 (+45 341 за добу).

У Бразилії зафіксовано 3 505 097 інфікованих (+44 684 за добу) та 112 423 (+1234 за добу) летальні випадки.

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В Індії інфіковано 2 904 329 осіб (+68 507 за добу), кількість смертей - 54 975 (+981 за добу).

У Росії 942 106 хворих (+4785 за добу) та 16 099 летальних випадків (+110 за добу).

У Південній Африці кількість хворих досягла 599 940 осіб (+3880 за добу), кількість смертей - 12 618 (+195 за добу).