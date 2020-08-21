На День незалежності в Києві відбудеться Марш захисників України: "Це наша країна. Це наш день"

На День незалежності, 24 серпня 2020 року, в Києві відбудеться Марш захисників України.

Про це йдеться на сторінці заходу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Проведення Маршу заплановано з 9 ранку до 14 години. Збір учасників біля метро "Університет" у центрі Києва.

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"Нашу "коробку" очолять Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський і Народний Герой України, командувач УДА Дмитро Ярош. Збір біля метро "Університет" 9:00. Шукай банер "З Незалежністю не жартують!" або людей в лівреях "Волонтер Справа Громад".

Хочемо зауважити: це не окрема подія, ми приєднуємося своєю коробкою до загальної колони маршу і йдемо всі разом.

Це наш день!

Одного разу на Хрещатик повернуться знамена героїв Перших Визвольних, імена Других Визвольних і слава нинішніх – Третіх Визвольних Змагань.



Одного разу ранкове небо щемливо завмре від "Плине кача…", та так, що лише сльози, серце і синьо-жовтий будуть ниткою між небом і землею.



Одного разу крізь заповнений вщерть Майдан пролетить неодноразове "Слава Україні! Героям Слава!", Хамер доставить СПРАВЖНЬОГО міністра оборони, він підійде і доповість:

"Пане Президенте, Верховний Головнокомандувачу Збройних Сил України, війська до проведення параду готові…"



Одного разу СПРАВЖНІЙ Президент візьме слово і скаже все, що важливе для Нації, а потім…

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Одного разу коробка за коробкою, лава за лавою, підуть вони – марунові, смарагдові, сталеві, оливові, червоні, чорні, сині, білі кашкети, сизі, морські… Підуть юні і сиві. Обпечені вогнем і посічені залізом. Брати і сестри. Герої.

І котитиметься Хрещатиком овація. І будуть захоплені очі дітей. І не ховатиме емоцій ніхто.



Одного разу країна одужає і зробить все, як має бути. А поки на Хрещатик йдемо ми. Бо це ми піднімали країну з руїн, захищали її, розвертали в бік Світла. Це нам є різниця. І це МИ платимо дорогу ціну, щоб Державність жила.



Це ми зродилися великої години, з пожеж війни і полум’я вогнів.

Це нам болить за долю України, це наші гнів та лють на ворогів.

Йдемо на ви! Це наша країна. Це наш день", - заявили організатори Маршу.