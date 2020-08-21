В Україні 2106 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 100 643 особи
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 20 серпня, повідомлялося про 2134 нові випадки, 19 серпня - про 1967, 18 серпня - про 1616, 17 серпня - про 1464 нові випадки, 16 серпня - про 1637 нових хворих за добу, 15 серпня - про 1847, 14 серпня - про 1732 інфікованих; 13 серпня було виявлено 1592 випадки.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 100 643 особи, видужали - 51 078, померли від початку пандемії 2207 осіб. Нині в Україні на COVID-19 хворіють 47 358 осіб, що на 1446 більше, ніж напередодні.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Чернівецькій (208), Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162) областях, Києві (156), Рівненській (147) та Закарпатській (109) областях.