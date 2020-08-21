За добу COVID-19 виявили у 118 дітей та 136 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіли понад 10 тис. медиків.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 106 осіб. З них 118 дітей, а також 136 медичних працівників. Були госпіталізовані 487 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 23 летальні випадки, при цьому одужали 637 пацієнтів", - зазначив Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіли 100 643 особи. З них 6 820 дітей, а також 10 291 медпрацівників.

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