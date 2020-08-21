Кількість активних хворих на COVID-19 зросла у всіх областях України, крім Запорізької, Кіровоградської та Херсонської, - РНБО

Кількість інфікованих COVID-19 у всіх областях України та в Києві за минулу добу зросла, а в Запорізькій, Кіровоградській та Херсонській не змінилася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксовано в Чернівецькій області (208), найбільше тих, хто вилікувався, у Львівській (100). У Чернівецькій, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській та Харківській областях, а також у Києві кількість активних випадків хвороби зросла більш ніж на 100. У 3 із 24 областей не зафіксовано нових випадків одужання від COVID-19, а в 13 із 24 областей і в Києві - нових випадків смерті.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 73 нові випадки захворювання на COVID-19 і 21 випадок одужання, зараз в області хворіє 841 особа (на 52 більше за добу);

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- у Волинській області 60 осіб захворіли, 32 одужали, наразі хворіють 1284 (на 28 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 21 новий випадок захворювання та 1 випадок смерті, наразі хворіють 677 осіб (на 20 більше);

- у Донецькій області 27 осіб захворіли, 1 померла, хворіють 319 (на 26 більше);

- у Житомирській області 98 осіб захворіли, 33 одужали, хворіють 924 (на 65 більше);

- у Закарпатській області 109 нових випадків захворювання та 78 - одужання, наразі хворіють 3584 людини (на 31 більше за добу);

- у Запорізькій області 21 людина захворіла й 21 одужала, наразі хворіють 443, як і напередодні;

- в Івано-Франківській області зафіксовано 172 нові випадки захворювання, 4 випадки смерті й 33 - одужання, наразі хворіють 4292 особи (на 135 більше);

- у Києві 156 нових випадків захворювання та 21 особа одужала, наразі хворіють 7564 особи (на 135 більше за добу);

- у Київській області 78 осіб захворіли, 11 одужали, нині хворіють 1449 (на 67 більше);

- у Кіровоградській області 2 людини захворіли, 1 померла й 1 одужала, нині хворіють 36, як і напередодні;

- у Луганській області 9 нових випадків захворювання, 7 осіб одужали, хворіють 72 людини (на 2 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 162 нові випадки захворювання на COVID-19, 3 випадки смерті й 100 випадків одужання, нині хворіють 8795 осіб (на 59 більше за добу);

- у Миколаївській області 19 нових випадків захворювання і 3 - одужання, наразі хворіють 370 людей (на 16 більше);

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- в Одеській області 170 нових випадків захворювання, 3 людини померли і 50 одужали, нині хворіє 3831 особа (на 117 більше за добу);

- у Полтавській області 20 осіб захворіли, 9 одужали, нині хворіють 157 (на 11 більше);

- у Рівненській області 147 нових випадків захворювання та 66 - одужання, нині хворіє 2181 особа (на 81 більше за добу);

- у Сумській області 46 нових випадків захворювання і по 2 - смерті й одужання, нині хворіють 605 осіб (на 42 більше);

- у Тернопільській області 185 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті й 64 - одужання, нині хворіють 1536 осіб (на 120 більше);

- у Харківській області 184 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті й 8 осіб одужали, нині хворіють 4106 (на 174 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 8 осіб захворіли і 8 одужали, хворіють 93, як і напередодні;

- у Хмельницькій області 60 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті й 1 - одужання, нині хворіють 618 осіб (на 55 більше за добу);

- у Черкаській області 19 осіб захворіли і 12 одужали, хворіють 309 (на 7 більше);

- у Чернівецькій області 208 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 56 одужали, нині хворіють 2492 особи (на 151 більше за добу);

- у Чернігівській області 52 нові випадки захворювання, нині хворіють 780 осіб.

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