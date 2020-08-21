Сьогодні стоїть питання існування самої української держави, - Жорін про діяльність п'ятої колони в Україні
"За шість років влада не створила жодного законного запобіжника для повернення проросійських політиків у політичне поле. А влада Зеленського зробила все, щоб вони почали нарощувати свої сили", - повідомив Жорін.
Як докази реваншу проросійських сил, представник Нацкорпусу наводить факти купівлі медіаресурсів Медведчуком, повернення Портнова та інших соратників Януковича до України, а також створення силових загонів при партії ОПЗЖ під керівництвом Іллі Ківи.
Також, керівник штабу Національного Корпусу впевнений, що вуличні акції протесту з 2014 року є важливим інструментом привернення уваги суспільства та боротьби з колаборантами. Водночас це не єдиний метод, що використовує партія: "Величезний об'єм роботи ми проводимо в юридичній площині. Ми зверталися до СБУ, Міністерства юстиції, Окружного суду - не тільки щодо питань діяльності партій, а й персонально щодо Шарія, Медведчука, Ківи і т.д."
За словами Максима Жоріна, п’ята колона є однією з найбільших загроз в Україні. "Ми розуміємо свій шлях, і будемо продовжувати працювати комплексно - в юридичній площині та вуличними акціями", - обіцяє політик.