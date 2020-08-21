Сьогодні стоїть питання існування самої української держави, - Жорін про діяльність п'ятої колони в Україні

У своєму інтерв'ю порталу Politeka екскомандир полку "Азов", а нині керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін пояснив, чому останнім часом активізувались акції його політичної сили проти партії Шарія та ОПЗЖ.

"За шість років влада не створила жодного законного запобіжника для повернення проросійських політиків у політичне поле. А влада Зеленського зробила все, щоб вони почали нарощувати свої сили", - повідомив Жорін.

Як докази реваншу проросійських сил, представник Нацкорпусу наводить факти купівлі медіаресурсів Медведчуком, повернення Портнова та інших соратників Януковича до України, а також створення силових загонів при партії ОПЗЖ під керівництвом Іллі Ківи.

Також, керівник штабу Національного Корпусу впевнений, що вуличні акції протесту з 2014 року є важливим інструментом привернення уваги суспільства та боротьби з колаборантами. Водночас це не єдиний метод, що використовує партія: "Величезний об'єм роботи ми проводимо в юридичній площині. Ми зверталися до СБУ, Міністерства юстиції, Окружного суду - не тільки щодо питань діяльності партій, а й персонально щодо Шарія, Медведчука, Ківи і т.д."

За словами Максима Жоріна, п’ята колона є однією з найбільших загроз в Україні. "Ми розуміємо свій шлях, і будемо продовжувати працювати комплексно - в юридичній площині та вуличними акціями", - обіцяє політик.