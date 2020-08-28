Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб. КАРТА

Станом на ранок 28 серпня в Києві на коронавірус захворіло 251 особа.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 12 719 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 187 осіб, за минулу добу - 9. Від початку епідемії одужало 4 070 пацієнтів.

Станом на 28 серпня кількість активних хворих становить 8 462 особи.

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Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, серед захворілих 139 жінок віком від 18 до 92 років і п'ять дівчаток від трьох до 16 років, а також 101 чоловік віком від 20 до 80 років і шестеро хлопчиків від одного року до 16. Захворіли, зокрема, і десять медиків.

До лікарень столиці госпіталізовано 47 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 95 осіб.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Деснянському районах - по 39, у Дніпровському - 37, у Святошинському районі - 30 випадків", - наголосив мер Києва.

Зазначимо, що найбільша кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 307 осіб.