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Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб. КАРТА

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Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб. КАРТА
Станом на ранок 28 серпня в Києві на коронавірус захворіло 251 особа.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 12 719 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 187 осіб, за минулу добу - 9. Від початку епідемії одужало 4 070 пацієнтів.

Станом на 28 серпня кількість активних хворих становить 8 462 особи.

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Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, серед захворілих 139 жінок віком від 18 до 92 років і п'ять дівчаток від трьох до 16 років, а також 101 чоловік віком від 20 до 80 років і шестеро хлопчиків від одного року до 16. Захворіли, зокрема, і десять медиків.

До лікарень столиці госпіталізовано 47 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 95 осіб.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Деснянському районах - по 39, у Дніпровському - 37, у Святошинському районі - 30 випадків", - наголосив мер Києва.

Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб 01

Зазначимо, що найбільша кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 307 осіб.

Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб 02

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Топ коментарі

  • des_104
    зачем мобилку подключать к кровати? Київ другий день поспіль лідирує щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 251 новий випадок, померли 9 осіб - Цензор.НЕТ 7074
  • Підлога Маккартні
    А откуда в Словакии украинские больницы? Киев второй день подряд лидирует по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлен 251 новый случай, умерли 9 человек - Цензор.НЕТ 2367
  • Yuriy Smith
    да ты просто напомнил тут одна была - типо воевала, также тоже неадекватно писала коменты.
    но я не спорю, комент полезен, просто забыл белые мягкие тапочки указать шоп поциент сразу был готов к огнекосту)
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