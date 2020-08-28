У Білорусі майже 50 журналістів було затримано на акції протесту, четверо залишаються в ізоляторі, - асоціація

Білоруська асоціація журналістів повідомила, що майже 50 журналістів були затримані в четвер увечері на акціях протесту в Мінську, більшість пізніше відпустили без складання протоколів.

Про це йдеться в повідомленні на сайте асоціації, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом було затримано (на площі Свободи і площі Незалежності. - Ред.) майже 50 журналістів. Практично всіх після перевірки документів відпустили", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними БАЖ, на чотирьох осіб складено протоколи за участь у несанкціонованій акції, це Катерина Андрєєва, Максим Горчанок, Олександр Васюкович, Андрій Ярошевич. "Ці журналісти відмовилися давати свої смартфони на перевірку співробітникам міліції. Їх залишили в ізоляторі тимчасового тримання до суду", - уточнили в БАЖ.

"Відомо щонайменше про одну депортацію. Це шведський журналіст Пол Гансен. До Жовтневого РУВС, де перебували затримані журналісти, приїхала посол Швеції в Білорусі Христина Йоганнессон. Пол Гансен мав залишити Білорусь. Йому заборонено в'їзд у нашу країну на 5 років", - інформує БАЖ.

Журналістку БелаПАН Тетяну Коровенкову з РУВС забрала "швидка" - у неї піднявся тиск.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цей пост з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%.

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