Байден погодився вийти на дебати з Трампом

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден готовий дебатувати зі своїм опонентом - діючим президентом, республіканцем Дональдом Трампом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP, 28 серпня в ефірі телеканалу Байден прийняв виклик, який раніше неодноразово ігнорував.

"Я збираюся дебатувати з ним", - заявив опонент Трампа.

В інтерв'ю MSNBC Байден сказав, що "перевірятиме факти" під час дебатів.

Раніше спікер палати представників Ненсі Пелосі виступала проти проведення дебатів. Вона стверджувала, що Трамп поводитиметься на них негідно.

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Водночас коли саме відбудуться дебати, поки невідомо.

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 3 листопада.