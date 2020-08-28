COVID-19 вплинув на психічне здоров'я мільйонів людей, - глава ВООЗ Гебресус
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це він повідомив на брифінгу в Женеві, запис якого розміщено на YouTube-сторінці організації.
За словами глави ВООЗ, "глибокий вплив" на психіку викликають запроваджені через коронавірус заходи, що обмежують соціальну взаємодію.
"COVID-19 вплинув на психічне здоров'я мільйонів у тому, що стосується викликаної ним тривоги і страху, а також порушення роботи служб підтримки психічного здоров'я", - сказав Гебреєсус.
Глава ВООЗ зазначив, що і до пандемії коронавірусу психічне здоров'я було "забутим питанням у глобальній охороні здоров'я".
На сьогодні "майже 1 млрд осіб живуть із психічними розладами, 3 млн вмирають щорічно від шкідливого вживання алкоголю і кожні 40 секунд одна людина у світі вчиняє самогубство", зазначив він.
При цьому доступ до якісної медичної допомоги з психологічних питань є у меншості, сказав Гебреєсус. У країнах з низькими або середніми доходами понад 75% осіб з психічними і неврологічними розладами не отримують жодного лікування, зазначив він.
Як повідомлялося раніше, у ВООЗ вважають, що коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність серед пацієнтів віком 60+, прогнозують у ВООЗ.
У холодну пору люди менше часу проводитимуть на вулиці, а більше в приміщеннях, що призведе до збільшення соціальних контактів.