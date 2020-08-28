COVID-19 вплинув на психічне здоров'я мільйонів людей, - глава ВООЗ Гебресус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусу вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це він повідомив на брифінгу в Женеві, запис якого розміщено на YouTube-сторінці організації.

За словами глави ВООЗ, "глибокий вплив" на психіку викликають запроваджені через коронавірус заходи, що обмежують соціальну взаємодію.

"COVID-19 вплинув на психічне здоров'я мільйонів у тому, що стосується викликаної ним тривоги і страху, а також порушення роботи служб підтримки психічного здоров'я", - сказав Гебреєсус.

Глава ВООЗ зазначив, що і до пандемії коронавірусу психічне здоров'я було "забутим питанням у глобальній охороні здоров'я".

На сьогодні "майже 1 млрд осіб живуть із психічними розладами, 3 млн вмирають щорічно від шкідливого вживання алкоголю і кожні 40 секунд одна людина у світі вчиняє самогубство", зазначив він.

При цьому доступ до якісної медичної допомоги з психологічних питань є у меншості, сказав Гебреєсус. У країнах з низькими або середніми доходами понад 75% осіб з психічними і неврологічними розладами не отримують жодного лікування, зазначив він.

Як повідомлялося раніше, у ВООЗ вважають, що коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність серед пацієнтів віком 60+, прогнозують у ВООЗ.

У холодну пору люди менше часу проводитимуть на вулиці, а більше в приміщеннях, що призведе до збільшення соціальних контактів.

Читайте також: ВООЗ сподівається, що пандемія коронавірусу триватиме менше двох років