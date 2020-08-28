Ситник про звільнення Холодницького: "Ніхто не вічний"

Термін перебування Назара Холодницького на посаді голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на момент звільнення був майже вичерпаний.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ніхто не вічний на своїх посадах як Холодницький, так і Ситник. Є певний термін перебування на посадах. Він фактично був вичерпаний на момент звільнення. І 4 червня Генпрокурор (Ірина Венедіктова. - Ред.) вже делегувала до комісії з відбору антикорупційного прокурора, чотирьох своїх представників", - зазначив він.

За його словами, він 27 серпня читав про те, що комітет Верховної Ради проголосував за сімох своїх представників.

"Процедура конкурсу почалася ще на початку літа. Єдине, що правильно, коли це відбувається послідовно - закінчуються повноваження, людина йде, передає свої справи, новопризначений прокурор отримує справи", - пояснив директор НАБУ.

Ситник сподівається, що конкурс на посаду антикорупційного прокурора проведуть швидко і САП отримає керівника.

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