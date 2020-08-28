Підриви на власних мінах, самогубства і передозування: від початку перемир'я на Донбасі НЗФ втратили 21 найманця убитими, ще 29 були поранені

За даними розвідки Об'єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі продовжують нести втрати особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"З моменту початку повного і всеосяжного режиму припинення вогню від 27 липня ворожі підрозділи втратили 21 особу померлими і 29 пораненими та травмованими. Всі втрати небойові. Серед них підриви на власних вибухових пристроях, самогубства, передозування наркотиками та алкоголем. Також продовжують мати місце нестатутні взаємовідносини, ДТП та самовільне залишення місця служби", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що морально-психологічний стан у ворожих підрозділах вкрай низький. До цього додається суттєва неукомплектованість особовим складом.

"Цю проблему окупанти хочуть вирішити, використавши потенціал мирного населення чоловічої статі, та залучити їх до контрактної служби, але безуспішно. Агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликали довіри у місцевих мешканців і повністю провалилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі риють нові окопи, будують бліндажі і мінують місцевість протитанковими мінами, - розвідка

Тепер окупаційна влада, вирішила провести осінній призов громадян на строкову службу і набрати десять тисяч новобранців. Така новина не отримали підтримки у мирних мешканців окупованого Донбасу, попри те, що незаконна влада обіцяє, що новобранці будуть служити тільки в пунктах постійної дислокації і займатимуться охороною об’єктів, несенням вартової служби і виконанням господарських робіт. Але окупанти довіри у людей Донбасу не мають і служити їхнім ватажкам ніхто не бажає. Тому ідея набрати до своїх підрозділів аж десять тисяч строковиків під загрозою зриву", - повідомили в штабі.

"Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу", - додали в пресцентрі ОС.