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Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП

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Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП
Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області, де візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону на період 2021-2027 років.

Про це повідомляється на сайті глави держави в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Президент представить громадськості нового голову обласної державної адміністрації та зустрінеться з представниками місцевого бізнесу. Крім того, Володимир Зеленський перевірить хід реконструкції інфраструктурних об'єктів, які відновлюються в області в рамках Національної програми "Велике будівництво", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської обласної державної адміністрації, який раніше працював на керівних посадах в структурах СБУ, був в.о. голови однієї з райадміністрацій Києва і займав пост заступника начальника Центру кібербезпеки Держспецзв'язку.

Читайте також: Уряд погодив призначення Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА, Назаренка - Кіровоградської ОДА

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    В Кривом Рару он стал футболистом, в запорожье ему отрубили огурец, в Кропивницком он стал каратистом, а в Черкасах даже страшно представить Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 6616
  • Костянтин Залізняк
    Конферансьє якесь, а не президент.
    Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области: будет представлять нового главу ОГА, - ОП - Цензор.НЕТ 747
  • ледокол С Бандэра
    Сидело чучело год, как выборы поперлось.
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