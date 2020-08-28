Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області, де візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону на період 2021-2027 років.

Про це повідомляється на сайті глави держави в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Президент представить громадськості нового голову обласної державної адміністрації та зустрінеться з представниками місцевого бізнесу. Крім того, Володимир Зеленський перевірить хід реконструкції інфраструктурних об'єктів, які відновлюються в області в рамках Національної програми "Велике будівництво", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет міністрів України погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської обласної державної адміністрації, який раніше працював на керівних посадах в структурах СБУ, був в.о. голови однієї з райадміністрацій Києва і займав пост заступника начальника Центру кібербезпеки Держспецзв'язку.

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